Με γκολ του Πελεγκρίνι η Ρόμα, για την οποία έκανε το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή ο Κώστας Τσιμίμας, νίκησε με 1-0 τη Λάτσιο στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Serie A.

Στο «Ολίμπικο» η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή όπως πάντα σε αυτά τα παιχνίδια ενώ το πάθος και η ένταση δεν έλειπε. Οι «λατσιάλι», οι οποίοι είχαν και μια καλή φάση με το πλασέ του Τζακάνι που απέκρουσε ο Σβίλαρ, πατούσαν καλύτερα, οι «τζαλορόσι» όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να σκοράρουν.

Στο 38ο λεπτό ο Ρενς έκλεψε, έδωσε στον Σουλέ και αυτός έστρωσε για τον Πελεγκρίνι που με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 54′ η Λάτσιο είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει αλλά ο Ντιά ήταν άστοχος στο τετ α τετ, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, για τη Ρόμα, να ρίχνει στο παιχνίδι στον Τσιμίκα ως αλλαγή στο 81′.

Στο 85′ η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπελαγιάν, παρ’ όλα αυτά πίεσε για την ισοφάριση και στάθηκε άτυχη στο 94′ καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το πλασέ του Κατάλντι. Έτσι, το 0-1 παρέμεινε ως το τέλος, με τη Ρόμα να έχει 9 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές ενώ η Λάτσιο έμεινε στους 3.