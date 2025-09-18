Όσα χρόνια και αν περάσουν, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα θυμούνται για πάντα το «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη και ειδικά το τελευταίο σουτ στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης.

Έχουν περάσει από πάνω από 13 χρόνια, αλλά υπάρχουν οπαδοί των «ερυθρόλευκων» που δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουν από τη μνήμη τους ούτε το στιγμιότυπο αυτό καθ’ αυτό, ούτε την έκρηξη συναισθημάτων που προκάλεσε η τελευταία φάση του τελικού.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ στο μπράτσο του, στο οποίο δείχνει τη στιγμή που ο Πρίντεζης χαρίζει στους Πειραιώτες τη Euroleague του 2012 και μάλιστα η όλη διαδικασία δημοσιεύτηκε στα social media.

Ο Γιώργος Πρίντεζης, γνωστός για το χιούμορ του και τον αυτοσαρκασμό του, φρόντιζε να σχολιάσει δημόσια την απόφαση του οπαδού του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Γιατί ρε καλό μου αγόρι να κουβαλάς τη μουτσούνα μου μια ζωή…».