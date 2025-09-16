Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλύτερος από ποτέ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025 οδηγώντας τη στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και η FIBA ανέβασε στα social media ένα μαγικό βίντεο με τις καλύτερές του στιγμές στη διοργάνωση.

Από την αρχή του Eurobasket ο Greek Freak έδειξε τις προθέσεις του και παρέμεινε σταθερά εντυπωσιακός μέχρι το τέλος, έχοντας κατά μέσο όρο 27,3 πόντους με 68,5% ευστοχία, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ.

Επιδόσεις που είχαν ως αποτέλεσμα ο Αντετοκούνμπο να βρεθεί και στην καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης, την οποία θα θυμάται για πάντα ως αυτή στην οποία κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική ομάδα.

Μια διοργάνωση στην οποία πρόσφερε πλούσιο θέαμα, με τη FIBA να ανεβάζει βίντεο με τα highlights του 30χρονου άσου, γράφοντας: «Ο Greek Freak επανέφερε την Ελλάδα στο βάθρο! Full highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί στο EuroBasket 2025».