Η Λίβερπουλ ήταν πολύ κοντά στην πρώτη της γκέλα στη φετινή Premier League, τελικά όμως με πέναλτι του Σαλάχ στο 95ο λεπτό νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τη Μπέρνλι που είχε μείνει με 10 παίκτες και παρέμεινε στην κορυφή κάνοντας το 4×4.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία παρατάχθηκε στο Τερφ Μουρ φορώντας πράσινα, ήθελε το τρίποντο για να παραμείνει μόνη στην 1η θέση, τα πράγματα όμως ήταν δύσκολα καθώς οι γηπεδούχοι αμύνονταν σωστά και κατάφεραν να απειλούνται πολύ λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Το παιχνίδι, γενικά, δεν πήγαινε καλά για τη Λίβερπουλ, στα τελευταία λεπτά ήρθαν ευχάριστα νέα… Αρχικά, στο 84′, η πρωταθλήτρια Αγγλίας απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς η Μπέρνλι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ουγκοτσούκου με 2η κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στον Βιρτς και στη συνέχεια ήρθε και το γκολ.

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού η ομάδα του Σλοτ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Χάνιμπαλ και στο 95′ ο Σαλάχ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.