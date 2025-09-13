Ο Ατρόμητος προηγήθηκε νωρίς, ο Άρης όμως, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο του, έκανε την ανατροπή και με το 2-1 πήρε τη νίκη για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο 10λεπτο, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 18′ ο Τζοβάρας με σουτ εντός περιοχής, μετά την εκτέλεση κόρνερ και με την άμυνα να μην καταφέρνει να απομακρύνει, έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πήρε, έτσι, το προβάδισμα και αυτή του Μανόλο Χιμένεθ προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και τα κατάφερε. Οι «κίτρινοι» έγιναν επικίνδυνοι στο 21′ με το πλασέ, από δύσκολη θέση, του Μόντσου που έφυγε άουτ και ισοφάρισαν στο 32′ με τη γκολάρα του Ντούντου μετά την ωραία ενέργεια του Μεντίλ.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1 και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 56′ έγινε η ανατροπή: Κεφαλιά-πάσα του Ράτσιτς, προβολή του Μορόν και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Οι Θεσσαλονικείς, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά πήγαν και για τρίτο γκολ στο 63′ με το υπέροχο πλασέ του Μορουτσάν αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Οι Περιστεριώτες ήθελαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί παρά τις αλλαγές του Βόκολου, με αποτέλεσμα τα λεπτά να περνάνε, το 1-2 να παραμένει και τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν την κατάσταση και να παίρνουν τελικά τη 2η νίκη τους σε τρεις αγωνιστικές.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας (82′ Φαν Βέερτ), Παλμεζάνο (64′ Μοντουσαμί), Τζοβάρας (70′ Παπαδόπουλος), Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (55′ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75′ Φαντιγκά), Μορόν (90′ Καντεβέρε), Ντούντου (75′ Γιαννιώτας).