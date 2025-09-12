Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και η L’ Equipe προβλέπει ότι η Ελλάδα θα κατακτήσει τρία μετάλλια, κανένα εξ αυτών, όμως, δεν θα είναι χρυσό.

Η γαλλική εφημερίδα ξεχωρίζει τους Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνα Τζένγκο από την ελληνική αποστολή και προβλέπει ότι θα είναι στο βάθρο στα αγωνίσματά τους, όχι όμως στο ψηλότερο σκαλί.

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της L’ Equipe είναι πως ο Τεντόγλου, δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο καθώς θα τερματίσει στην 3η θέση, πίσω από τον Ελβετό Εχάμερ που θα πάρει το χρυσό μετάλλιο και τον Ιταλό Φουρλάνι που θα κατακτήσει το ασημένιο.

Για τον Καραλή, στο άλμα επί κοντώ, η πρόβλεψη της γαλλικής εφημερίδας είναι πως θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο καθώς το χρυσό μοιάζει να το έχει… καπαρώσει ο απίθανος Ντουπλάντις, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Τζένγκο, η L’ Equipe προβλέπει επίσης ασημένιο μετάλλιο στον ακοντισμό, με το χρυσό να… προορίζεται για την Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία.