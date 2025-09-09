Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε φουριόζος και στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του EuroBasket 2025 και η FIBA τον αποθεώνει με ανάρτησή της στα social media.

Από την αρχή της διοργάνωσης ο Greek Freak είναι εκπληκτικός, με αποκορύφωμα τον αγώνα με το Ισραήλ για τη φάση των «16», όπου είχε 37 πόντους και 10 ριμπάουντ κυριαρχώντας στο παρκέ.

Ο Αντετοκούνμπο, λοιπόν, μπήκε το ίδιο δυνατά και στον προημιτελικό με τους Λιθουανούς έχοντας 11 πόντους στην πρώτη περίοδο, στη διάρκεια της οποίας έκανε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έχοντας πάρει τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου πριν αρχίσει την… έφοδο.

Μια φάση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τον λογαριασμό της FIBA στο Χ, με αποτέλεσμα να ανέβει το σχετικό βίντεο, γράφοντας: «Πώς να τον σταματήσεις; Ρωτάμε για ένα φίλο, τον λένε Ρίμας». Και όπου «Ρίμας», ο Ρίμας Κουρτινάιτις, προπονητής της Λιθουανίας.