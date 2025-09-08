Η Ελλάδα κέρδισε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο κόσμος θα στηρίξει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κοντράρεται απόψε (21:45) με την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 και θέλει να πάρει τη νίκη για να αυξήσει στους πέντε βαθμούς την διαφορά από την βασική της αντίπαλο για την κούρσα της πρωτιάς.

Όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τη Δανία έχουν εξαφανιστεί! Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι γεμάτο, ο κόσμος έτοιμος να σπρώξει την «γαλανόλευκη» σε μια ακόμα νίκη.