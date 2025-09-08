Τη Δανία υποδέχεται απόψε (21:45) η Εθνική ομάδα, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Την Παρασκευή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θριάμβευσε απέναντι στη Λευκορωσία, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1, ενώ οι Δανοί έμειναν στο 0-0 με τη Σκωτία.

Το «Γ.Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει έναν πιο δύσκολο αντίπαλο.

Αυτή θα είναι η 16η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Ελλάδα να έχει μόλις τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ ήττες απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ελλάδα (Ι. Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης.

Δανία (Μπρ. Ρίμερ): Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Ντρέγερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκααρντ, Μπίερετ, Ντόλμπεργκ