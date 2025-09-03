Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, με την UEFA να σχολιάζει την επιστροφή του με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Europa Conference League στο Χ.

Έπειτα από ένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Σαμπάμπ ο Πορτογάλος εξτρέμ ήθελε σαν τρελός να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους» και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα, χάρη στις κινήσεις της διοίκησης της ΠΑΕ.

Ο Ποντένσε είναι, επομένως, παίκτης του Ολυμπιακού ξανά, με τους οπαδούς να ενθουσιάζονται όπως έδειξαν με την υποδοχή που του επιφύλαξαν στο αεροδρόμιο ενώ η επιστροφή του στον Πειραιά δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την UEFA.

Αυτό φάνηκε και από τη σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Europa Conference League, τρόπαιο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, γράφοντας ιστορία, το 2024, με τον Ποντένσε να είναι βασικό κομμάτι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.