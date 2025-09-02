Ο Κώστας Τσιμίκας άφησε τη Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα και ο Ίσαακ Κίρνεϊ, ένας 6χχρονος οπαδός της αγγλικής ομάδας, φρόντισε να του πει το δικό του «αντίο».

Ο μικρός Ίσαακ είναι γνωστός στους «κόκκινους» και γενικά στην Premier League καθώς πάσχει από το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn που προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξή του, δεν το βάζει κάτω όμως και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όσα γίνονται στην ομάδα του και γενικά στο πρωτάθλημα.

Ο πιτσιρικάς είχε συναντήσει από κοντά τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ και γενικά είχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του, οπότε τα νέα για τη μετακίνησή του στη Ρόμα μάλλον δεν τον έκαναν και πολύ χαρούμενο.

Παρ’ όλα αυτά, θέλησε να στείλει το μήνυμά του στον Τσιμίκα, αναφέροντας τα εξής σε μήνυμά του που ανέβηκε στα social media: ««Γεια σου, Τσίμι! Ήθελα απλά να σου ευχηθώ καλή τύχη στη Ρόμα! Θα μου λείψεις πολύ, αλλά ελπίζω να σε δω σύντομα. Είσαι ο δικός μας Greek Scouser».