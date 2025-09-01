Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να μπει στο νέο Καμπ Νου και ο Ολυμπιακός θα είναι από τις πρώτες ομάδες που θα παίξουν στο νέο γήπεδο των Καταλανών, αφού είναι αντίπαλος της ομάδας της Βαρκελώνης στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στο «σπίτι» της, με την «Sport» να αναφέρει ότι η πρώτη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο της γήπεδο, θα είναι στις 14 Σεπτεμβρίου, κόντρα στη Βαλένθια.

Όπως αναφέρει το «Goal.com» ωστόσο, η επιστροφή του κόσμου στο «Καμπ Νόου» θα γίνει σταδιακά και συγκεκριμένα σε τρεις φάσεις. Αρχικά η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι 27.000 άτομα, στα τέλη Οκτώβρη, θα φτάσει τις 45.000, κάτι που ενδεχομένως να συμβεί στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», ενώ ένα μήνα αργότερα, 60.000 φίλαθλοι θα μπορούν να απολαύσουν την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Το τελικό σχέδιο, είναι να φτάσει ο αριθμός τις 105.000, κάνοντας το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη.