Ο Ολυμπιακός πυροδοτεί τη «βόμβα» Ντάνιελ Ποντένσε και ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Πειραιά για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Μετά την -προ ημερών- συμφωνία με τον Ποντένσε ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα και με την Αλ Σαμπάμπ.

Ο 29χρονος βιρτουόζος μεσοεπιθετικός θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός για έναν χρόνο από την Αλ Σαμπάμπ, αλλά με οψιόν αγοράς και με τους Πειραιώτες να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εδώ και μέρες επικοινώνησε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ζητώντας να επιστρέψει στην αγαπημένη του ομάδα και κίνησε γη και ουρανό για να το πετύχει.