Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Ποντένσε είναι ο Ολυμπιακός, με την Αλ Σαμπάμπ να συμφωνεί πλέον για τον δανεισμό του, με τους νταμπλούχους να έχουν και οψιόν αγοράς του παίκτη.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ μετράει ήδη δύο θητείες στους «ερυθρόλευκους» και όλα δείχνουν πως θα υπάρξει και τρίτη, καθώς αυτή είναι η επιθυμία του. Η μεταγραφή στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να ήταν μια χαρά σε οικονομικό επίπεδο, από εκεί και πέρα όμως τα κίνητρα ήταν ελάχιστα.

Αντιθέτως, η επιστροφή στον Ολυμπιακό και η συμμετοχή στο Champions League, μαζί φυσικά με την προοπτική κατάκτησης τίτλων, ήταν και είναι μεγάλο κίνητρο για τον Ποντένσε, ο οποίος επιθυμούσε έντονα την επιστροφή του και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Ο Πορτογάλος αναμένεται να επιστρέψει στους Πειραιώτες ως δανεικός, με τον Ολυμπιακό να έχει και οψιόν αγοράς του, για να γίνει έτσι πραγματικότητα ακόμη μία… εξαγγελία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στο περιθώριο της κλήρωσης του Champions League είχε πει ότι θα αποκτηθούν κεντρικός αμυντικός (Μάντσα), φορ (Ταρεμί) και εξτρέμ.