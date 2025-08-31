Έπειτα από απουσία ενός χρόνου λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο ΝΒΑ και στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς υπέγραψε εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο.

Ο αδερφός του Γιάννη είχε υπογράψει το 2019 στους Μπακς και παρέμενε εκεί μέχρι και το 2024. Την περσινή σεζόν όμως, 2024-25, δεν αγωνίστηκε πουθενά λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Ο Αντετοκούνμπο υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, υποβλήθηκε σε επέμβαση, έμεινε εκτός δράσης για περισσότερο από ένα χρόνο και τώρα που είναι ξανά ετοιμοπόλεμος, όπως δείχνει και η παρουσία του στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το EuroBasket 2025, ετοιμάζεται και για την επιστροφή του στο ΝΒΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, υπέγραψε εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλγουόκι για 2,9 εκατ. δολάρια και θα είναι και πάλι συμπαίκτης με τον αδερφό του και σε συλλογικό επίπεδο.