Στην 1η θέση της Premier League χωρίς συγκάτοικο βρίσκεται πλέον η Λίβερπουλ, η οποία με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι νίκησε με 1-0 την Άρσεναλ και έκανε το 3×3.

Οι «κόκκινοι» είναι οι κάτοχοι του τίτλου, οι «κανονιέρηδες» είναι η ομάδα που θέλει να της πάρει φέτος το στέμμα και η αναμέτρησή τους στο Άνφιλντ αναμενόταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όντως, το παιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον ως το τέλος, αν και δεν είχε πλούσιο θέαμα.

Η Λίβερπουλ δεν είχε κανένα σουτ εντός στόχου στο πρώτο ημίχρονο και η Άρσεναλ είχε μόνο ένα, οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι οι καλές φάσεις έλειπαν. Η κατάσταση, μάλιστα, δεν άλλαξε πολύ στο δεύτερο μέρος, αυτό όμως στο τέλος της ημέρας μάλλον δεν ενόχλησε πολύ την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Και δεν την ενόχλησε πολύ επειδή στο 83ο λεπτό ο Σομποσλάι με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τους «κανονιέρηδες» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα και τους «κόκκινους» να είναι μόνοι στην 1η θέση με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.