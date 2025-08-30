Ο Λούις Χάμιλτον είναι ένας από τους πιο πετυχημένους οδηγούς όλων των εποχών. Έχει κατακτήσει 7 παγκόσμιους τίτλους οδηγών, ενώ κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στη Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 εθεάθη αυτή τη φορά στη Μύκονο.

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τον Lewis Hamilton την ώρα που έβγαινε από το πολυτελές του βαν.

Δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε, που ο γνωστός οδηγός της Formula 1 επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς και στο παρελθόν έχει επισκεφτεί την Ελλάδα για μερικές στιγμές χαλάρωσης.