Ο Μεχντί Ταρεμί πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Ολυμπιακού!

Αυτή η πληροφορία μας έφτασε μόλις από το εξωτερικό και τη θεωρούμε πολύ αξιόπιστη. Όπως μας μεταφέρθηκε από αξιόπιστη πηγή, αυτή την ώρα (πρωί Σαββάτου 30/8) η πλευρά του Ιρανού επιθετικού με τον ατζέντη του είναι σε διαδικασία οριστικοποίησης της συμφωνίας με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Όπως φαίνεται δεν έχει απλά προβάδισμα ο Ολυμπιακός, όπως γράφτηκε ξανά στην Ιταλία.

Έχει πει «ναι» στον Ολυμπιακό. Αυτό έμενε αφού υπήρχε ήδη η συμφωνία των ερυθρόλευκων με την Ίντερ, με την οποία έχει συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια. Διαβάστε ποιο θα είναι το συμβόλαιό του Ταρεμί στον Ολυμπιακό και πόσα χρήματα θα πάρει η Ίντερ στο Sportdog.gr