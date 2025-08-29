Σπουδαία παιχνίδια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η διαδικασία της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα είναι οι: Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκο Αχεντ Ιγκλς (Εντός) και Μάλμε (εκτός).

Ρουί Βιτόρια: «Πρέπει να υπολογίζουν τον Παναθηναϊκό ως μεγάλη δύναμη»

Λίγο μετά την κλήρωση, ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το πρόγραμμα, αναφορικά με τις ομάδες που θα κληθεί να παίξει το Τριφύλλι, σχολιάζοντας το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο Παναθηναϊκός και το τι θέλει ο ίδιος από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά η δήλωση του Ίβηρα προπονητή:

«Οι ομάδες πρέπει να υπολογίζουν τον Παναθηναϊκό ως μία δύναμη μεγάλη και πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για τη διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε ματς, για να πάρουμε τη νίκη. Η Ρόμα είναι γνωστή ομάδα, έρχεται από το ιταλικό Πρωτάθλημα, στο ranking της UEFA είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει που είναι εκεί, έχει κάνει πορείες στην Ευρώπη.

Εμείς πρέπει να τους αναλύσουμε όλους τους αντιπάλους στην ώρα τους, να είμαστε προετοιμασμένοι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε καλά. Οι αντίπαλοι εμένα δεν με τρομάζουν. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Ξεκινά το Πρωτάθλημα, θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό. Πρέπει να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες. Θα χρειαστεί να κάνουμε τα πάντα σε καλό βαθμό, όπως η οργάνωση που έχουμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι μας».

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι: Εντός με Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες θα προκριθούν στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσουν μέσω των playoffs μία θέση εκείνες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24. Οι υπόλοιπες θα αποκλειστούν.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μάθουν τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).