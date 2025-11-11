Μια αιματηρή επίθεση έχει συγκλονίσει την κοινότητα Parramos, στη Γουατεμάλα, όταν έξι εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες αποβιβάστηκαν από ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα κατά του Χοσέ Ελιάς Ραμίρεζ Ανδρές, εργολάβου και πρώην υποψήφιου δήμαρχου του El Tejar.

Σύμφωνα με βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, το θύμα περπατούσε μαζί με μια γυναίκα, η οποία τη στιγμή των πυροβολισμών κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας, ενώ ο Ραμίρεζ ήταν περικυκλωμένος και δεχόταν τους αλλεπάλληλους πυροβολισμούς των δραστών.

Οι δράστες αμέσως μετά την εκτέλεση διέφυγαν με ένα μαύρο όχημα που είχε προηγουμένως κλαπεί, το οποίο εγκατέλειψαν λίγα τετράγωνα μακριά.

Ο 53χρονος Ραμίρεζ ήταν ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας «D&D Ramírez Hernández» και πολιτικός μηχανικός, μέλος του Κολεγίου Πολιτικών Μηχανικών. Η εταιρεία του είχε αναλάβει 497 δημόσια έργα από το 2014 έως το 2025, συνολικής αξίας 428 εκατομμυρίων. Οι μεγαλύτερες αναθέσεις καταγράφηκαν τα έτη 2018, 2019 και 2020, ενώ το 2019 η «D&D Ramírez Hernández» ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, εξυπηρετώντας περιοχές στο δυτικό, βόρειο και κεντρικό τμήμα της Γουατεμάλας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Prensa Libre.

(Προσοχή σκληρές εικόνες)

🚨🚨 Atención Guatemala.🚨🚨

Ojo a este detalle, que investigo Grok. @grok crees que estás armas que se ven en este video puedan pertener al ejército de Guatemala.

Dado el caso que haces dos semanas se robaron un arsenal es un comando del ejército de Guatemala.??? pic.twitter.com/V4HMmY5hNP — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) November 9, 2025

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Η δολοφονία εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και τη βία κατά δημόσιων προσώπων και επιχειρηματιών στην περιοχή.