Ένα καρχαριοειδές ξεβράστηκε χθες στην παραλία του Σταυρού στα Χανιά. Οι περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.

Το βίντεο του zarpanews καταγράφει τη στιγμή που το θαλάσσιο ζώο αναποδογυρίζει μέσα στο νερό από τα κύματα, δείχνοντας ότι μάλλον είναι νεκρό. Σημειώνεται ότι διάφορα καρχαριοειδή εμφανίζονται κατά καιρούς στις ελληνικές παραλίες, χωρίς όμως να αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι στις ελληνικές θάλασσες ζουν 36 είδη καρχαριοειδών, ενώ σε ολόκληρη τη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί 47 είδη.