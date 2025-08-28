Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα που ολοκληρώθηκε με το επιβλητικό 5-0 και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, τόνισε πως «μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος» από την εμφάνιση.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε καταιγιστικός στην Τούμπα, επικράτησε με 5-0 της Ριέκα και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League. Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε στην κάμερα του OPEN αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και δήλωσε:

Για την παράδοση απέναντι στις κροατικές ομάδες, που επιβεβαιώθηκε και σήμερα:

«Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».

Για τη συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

«Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».