Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει, με τον παίκτη να αναμένεται την Παρασκευή (29/8) στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως στόχο να αποκτήσουν ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό και ακριβώς αυτό θα γίνει καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Φορταλέζα για τον 21χρονο Βραζιλιάνο που παρακολουθούσαν επί μήνες.

Στον Ολυμπιακό πείστηκαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην απόκτηση του Μάντσα και τα βρήκαν με τη Φορταλέζα στα 4,5 εκατ. ευρώ, με τους Βραζιλιάνους να κρατάνε το 15% των δικαιωμάτων του.

Ο 21χρονος στόπερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Παλμέιρας και στη συνέχεια πήγε σε αυτές της Φορταλέζα, φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα του συλλόγου.