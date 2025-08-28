Η Εθνική μας κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ευρωμπάσκετ, απόψε το βράδυ (21:30) κόντρα στην Ιταλία.

Το πρωί της Πέμπτης (28/8) και στο τελευταίο χαλάρωμα της ομάδας, μερικές ώρες πριν από το πρώτο της στη διοργάνωση, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, απευθύνθηκε στους παίκτες του, εμψυχώνοντάς τους.

«Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής μας, πριν ακολουθήσει το καθιερωμένο «Ελλάς» από όλη την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου.