Πρεμιέρα με νίκη θέλει να κάνει απόψε η Εθνική απέναντι στην Ιταλία (21:30) για να πραγματοποιήσει ένα βήμα πρωτιάς από το εναρκτήριο παιχνίδι των ομίλων του Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θέλουν να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση, για να κάνουν το πρώτο βήμα. «Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρουμε, μετά από τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, ξέρουμε τι ομάδα είμαστε και έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για αυτό το EuroBasket» ανέφερε ο κόουτς της Εθνικής.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απόψε, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα της ημέρας στο EuroBasket 2025

Πέμπτη 28/8