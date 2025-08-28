Ώρα Ευρώπης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Σαμσουνσπόρ (28/8, 20:00), στον επαναληπτικό της νίκης με 2-1, με σκοπό να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης.

O Ρουί Βιτόρια έχει διαθέσιμους όλους όσους βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ. Εκτός έμεινε μόνο ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο Δικέφαλος του Βορρά μετά το 1-1 στην έδρα της Ριέκα, θέλει να πανηγυρίσει την είσοδό του στη League Phase, με νίκη στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30).

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαφείρη, αλλά και sold out για την αναμέτρηση με τη Ριέκα, ενώ άπαντες στον «δικέφαλο του βορρά» έχουν στρέψει την προσοχή τους στο αποψινό κρίσιμο παιχνίδι με τους Κροάτες.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ενόψει του ματς τόνισε: «Δεν θέλω να πω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά για την ομάδα. Κάποιες φορές προσπαθώ να την προστατέψω από εσάς. Κάποιες φορές πρέπει να το κάνετε και εσείς. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι πρέπει να το αρχίσεις και να το τελειώσεις. Πρέπει να έχουμε τους τέλειους παίκτες, πνευματικά δυνατούς και σε κάθε μέρος του αγώνα να δίνουν το 100% για την πρόκριση. Αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Κάποιες φορές μπορεί να κερδίζεις το παιχνίδι στην αρχή, κάποιες φορές αργότερα. Δεν έχουν τόση σημασία τα πρόσωπα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρουμάνος τεχνικός.