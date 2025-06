Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα από τον προσεχή Σεπτέμβριο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία να του… προτείνει να ανοίξουν ταβέρνα, με αφορμή τη φωτογραφία τους που ανέβηκε στον λογαριασμό του Wimbledon.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις, κορυφαίος του κόσμου και πρώτος σε τίτλους, έχει αποφασίσει να μετακομίσει μόνιμα, με την οικογένειά του, στην ελληνική πρωτεύουσα, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα.

Πρόκειται για μια είδηση που δεν αφήνει, φυσικά, αδιάφορο τον Τσιτσιπά, ο οποίος με αφορμή την κοινή φωτογραφία τους που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Wimbledon, αποφάσισε να ρίξει την… επαγγελματική πρότασή του.

Συγκεκριμένα, με δόση χιούμορ προφανώς, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πρότεινε στον Τζόκοβιτς να ανοίξουν μια ταβέρνα, γράφοντας τα εξής σε σχετική ανάρτηση στα social media…

«Νόβακ: «Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;»

Εγώ: «Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας».

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”



Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B