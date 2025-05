Η Ισπανία είναι η χώρα στην οποία θα διεξαχθεί η τελική φάση του Eurobasket 2029, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/5) η FIBA, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση των αγώνων ενός ομίλου.

Η ΕΟΚ ήθελε πολύ να αναλάβει η χώρα μας τη διοργάνωση του Eurobasket 2029, η υποψηφιότητα της Ισπανίας όμως αποδείχθηκε πιο δυνατή και τελικά αυτή είναι η χώρα στην οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες που θα κρίνουν τα μετάλλια και γενικά την κατάταξη των ομάδων.

Στην Ισπανία θα πραγματοποιηθούν και οι αγώνες ενός ομίλου της διοργάνωσης, ενώ το ίδιο θα συμβεί και στην Αθήνα, στο Ταλίν της Εσθονίας και στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (22/5) από τη FIBA.

Στη Ρίγα, όπου πάρθηκε η απόφαση για το πού θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2029, στην ελληνική αποστολή ήταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, Νίκος Ζήσης, ο εκ των υπευθύνων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τσαρτσαρής, ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος και η αναπληρώτριά του, Τότα Γκολφινοπούλου.

FIBA EuroBasket in 2029 will be MASSIVE!



🇪🇸 Spain | Group + Final Phase

🇬🇷 Greece | Group Phase

🇪🇪 Estonia | Group Phase

🇸🇮 Slovenia | Group Phase pic.twitter.com/iUYnptbvlh