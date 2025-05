Η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 51 χρόνια. Στον μεγάλο τελικό που έγινε απόψε (14/5) στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, οι «ροσομπλού» νίκησαν 1-0 τη Μίλαν με το γκολ του Εντόι στο 53ο λεπτό, κατακτώντας το τρόπαιο και εξασφαλίζοντας παράλληλα την είσοδό τους στην φάση των ομίλων του Europa League.

Λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στο «Σαν Σίρο» για το πρωτάθλημα, οι δύο «μονομάχοι» έδωσαν και νέο «ραντεβού», αυτή τη φορά, όμως, με έπαθλο ένα τρόπαιο.

Just in case you didn't know.

WE ARE THE COPPA ITALIA 2024/25 WINNERS ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙!!#SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/UbmQgizPPa