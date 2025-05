Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου αν και μόλις 17 ετών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουν όλοι.

Ο νεαρός διεθνής Ισπανός επιθετικός είναι σε καλό δρόμο για να γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, προς το παρόν όμως δεν είναι αναγνωρίσιμος για όλους, όπως δείχνει και το σκηνικό που έγινε στη Βαρκελώνη.

Έχοντας τελειώσει το δείπνο του με φίλους του σε εστιατόριο της πόλης, ο Γιαμάλ είδε μια παρέα από τουρίστριες να του ζητάει να τις βγάλει φωτογραφία. Χωρίς να ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους, μία από τις τουρίστριες τον ρώτησε πώς ονομάζεται, με τον ίδιο να απαντάει «Ράιαν».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, βέβαια, μία από τις τουρίστριες τον αναγνώρισε, αυτό όμως δεν επηρέασε τον Γιαμάλ που συνέχισε να βγάζει φωτογραφίες.

A group of girls went out to a restaurant and asked Lamine Yamal to take their picture without knowing who he was. 💀 pic.twitter.com/zECJBQa6CI