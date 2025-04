Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 43-34, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμη μία ιστορική εμφάνιση στην γκραν γκινιόλ νίκη επί της Χιτ στο Μαϊάμι: 36 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ και το 54ο triple-double της καριέρας του στην κανονική διάρκεια. Ο Κέβιν Πόρτερ άγγιξε κι αυτός triple-double (24-12-8) και πέτυχε το κρίσιμο καλάθι για το 115-119, βάζοντας τέλος στο θρίλερ.

Παρά τον τραυματισμό στον αριστερό ώμο, ο Γιάννης ηγήθηκε και πάλι, αν και δεν βρήκε στόχο στο σουτ της νίκης στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ο κόουτς Ντοκ Ρίβερς ελπίζει να έχει στη διάθεσή του στα playoffs τον Λίλαρντ και τον Σιμς, ενώ ο Πόρτις έχει ακόμη ένα ματς τιμωρίας.

Οι Χιτ έπεσαν στο 35-42 και παλεύουν για μια θέση στο Play-In, πιθανότατα από την 9η ή 10η θέση. Ο Αντεμπάγιο ξεκίνησε δυνατά, αλλά στη συνέχεια έμεινε πίσω, με την απουσία του Χίρο να είναι εμφανής.

Στο στατιστικό κομμάτι, οι Μπακς κυριάρχησαν στη ρακέτα (66-46), όμως υστέρησαν σε πόντους δεύτερης ευκαιρίας (2-12). Ο επόμενος αγώνας είναι κόντρα στους Πέλικανς, τα ξημερώματα Δευτέρας στη Νέα Ορλεάνη, πιθανώς με ροτέισον.

Ο Γιάννης, από το πρώτο λεπτό ήταν παρών σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού. Σκόραρε, δημιούργησε, κάρφωσε με δύναμη στον Αντεμπάγιο, έβγαλε μεγάλα plays και στην τέταρτη περίοδο γύρισε για να ανατρέψει το -6.

