Ένα απρόσμενο και πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της Μάντσεστερ Σίτι – εντός και εκτός γηπέδων. Εκτός από τους τραυματισμούς και τις δικαστικές περιπέτειες για τις οικονομικές παραβάσεις, το νομικό τμήμα της ομάδας καλείται να διαχειριστεί μια ακόμη υπόθεση, με… πρωταγωνιστές τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη μασκότ του συλλόγου.

Το επεισόδιο φέρεται να συνέβη πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σαουθάμπτον, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Νορβηγός σταρ φωτογραφήθηκε με τη Moonbeam, τη γυναικεία μασκότ της ομάδας. Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η γυναίκα που υποδυόταν τη μασκότ υπέβαλε μήνυση κατά του 24χρονου επιθετικού, υποστηρίζοντας ότι την χτύπησε απρόσμενα στο κεφάλι, προκαλώντας της ζαλάδα, πόνο και συμπτώματα ναυτίας.

Erling Haaland reported to police after 'leaving Man City mascot with suspected whiplash and concussion' following 'blows to the back of the head' https://t.co/gSki6X4OyS