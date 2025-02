To win the Europa League (as of 22 Feb):



16% 🇮🇹 Lazio

13% 🇪🇸 Athletic Club

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

9% 🇮🇹 Roma

9% 🇫🇷 Lyon

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

6% 🇩🇪 Eintracht

6% 🇳🇱 Ajax

5% 🇪🇸 Real Sociedad

5% 🇹🇷 Fenerbahçe

3% 🇬🇷 Olympiacos

… pic.twitter.com/IpTnbrUIHt