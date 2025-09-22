Με τον Πάνο Ρούτσι να συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο σε μια προσπάθεια να εξαντλήσουν όλα τα δικονομικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους με κύριο αίτημα να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στο υπόμνημα- αίτημα το οποίο φέρει την υπογραφή 80 συγγενών θυμάτων γίνεται λόγος για βεβιασμένους χειρισμούς από τον εφέτη προκειμένου να κλείσει η ανάκριση αλλά και για διαδικασίες εξπρές από την πλευρά του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών Λάρισας.

Στο υπόμνημα εκφράζεται η θέση ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα , μεταξύ των οποίων, αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία.

«Διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας» αναφέρουν στο υπόμνημα τους οι συγγενείς οι οποίοι σημειώνουν ότι «η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών».

«Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος και άλλων προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ιδίως να παραγγείλει προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας να επιστρέψει τη δικογραφία στον εφέτη ανακριτή για τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης και να προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

«Να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι»

Ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «θέλουν να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε». «Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση» τόνισε ενώ η η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε πως οι συγγενείς ζητούν «τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα» την αντίδραση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσε αναρμόδιος. «Η δική μας διεκδίκηση για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν πρόκειται να καμφθεί. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα, δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία οποιαδήποτε ελεγχόμενη ή έμφοβη εξουσία.» τόνισε η συνήγορος η οποία συμπλήρωσε πως όταν αναφέρθηκε στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρουτσι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε τη μεγάλη ενόχληση του κάτι που της δημιουργεί μεγάλη ανησυχία «για την αντιμετώπιση του δικαίου και αυτοθυσιαστικού αιτήματος ενός πατέρας που θέλει να μάθει πως έχασε τη ζωή του το παιδί του».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης τόνισε ,μεταξύ άλλων, ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι η υπόθεση «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί» και ότι «κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί» . «Στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μια» είπε. «Αρμόδιο όργανο είναι ο δικαστής, το δικαστικό συμβούλιο ή τελικώς το δικαστήριο».

Η ηγεσία του Άρειου Πάγου , πάντως, με διπλή ανακοίνωση της έχει δώσει το στίγμα της τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του εκπρόσωπου Τύπου του Αρείου Πάγου , αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου «στην περίπτωση της δικογραφίας των Τεμπών, αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών».

Eπιπλέον, τονίζεται ότι ο Άρειος Πάγος «δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται μία εκκρεμής υπόθεση» συμπληρώνοντας πως «αποκλειστικά αρμόδιο όργανο, καθοριζόμενο από το Σύνταγμα και το νόμο, είναι ο δικαστής, το δικαστικό συμβούλιο ή τελικώς το δικαστήριο».