Η είδηση της σύλληψης της έσκασε σαν βόμβα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/9). Η πρώην παίκτρια του Power Of Love συνελήφθη την Πέμπτη (9/9) μαζί με έναν άνδρα με περίπου 8 κιλά κοκαΐνης στη Νέα Σμύρνη ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφός της.

Η ξανθιά παίκτρια η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι τότε διατηρούσε σχέση με τον συμπαίκτη της Φίλιππο Αρβανίτη αλλά ο δεσμός τους δεν ευδοκίμησε μετά το παιχνίδι.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει κάνει σπουδές σε Δραματική σχολή αλλά σε σχολή Δημοσιογραφίας.

Η Έλενα Πολυχρονοπούλου παρουσίαζε την εκπομπή συνοικεσίων «Για πάντα μαζί» η οποία προβαλλόταν στο ALERT TV, στο CHANNEL 9, αλλά και στο EPSILON TV ενώ ήταν πρωταγωνίστρια στα «Διλήμματα» που παιζόταν στην εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.

Η πρόταση γάμου και οι φωτογραφίες με το μονόπετρο στα social media

Πριν από περίπου έναν μήνα όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της και του είπε το μεγάλο «ναι».

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram η 29χρονη από τα Κουφονήσια, τον τόπο καταγωγής του συντρόφου της, έδειξε το μονόπετρο που της και στη λεζάντα έγραφε: «He put a ring on it…

and i said YES! I can’t keep calm, I’m getting married».