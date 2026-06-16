Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του υπουργείου Πολιτισμού και έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ επιχειρούσε να διαθέσει μέρος αυτών προς πώληση μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, εννέα δαχτυλίδια, οκτώ αιχμές βελών, πήλινη φιάλη, πήλινη λαβή, αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αγγείο και περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι 35 από τα κατασχεθέντα νομίσματα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα αντικείμενα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.