Χειροπέδες σε 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί, χθες, το μεσημέρι, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται αφενός για καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 5 ετών για περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από 8 χρόνια, σε μπαρ στην περιοχή Ανάληψη, και αφετέρου για βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης.