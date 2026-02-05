Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία: Το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων εγκαταλείπει το τετραώροφο κτίριο όπου στεγαζόταν μέχρι σήμερα, όχι για μια νέα σύγχρονη έδρα, αλλά για κοντέινερ.

Η δικαστική απόφαση για έξωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου φέρνει στην επιφάνεια μια διαχείριση που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οι 60 αστυνομικοί που υπηρετούν στην περιοχή καλούνται να εργαστούν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Τέσσερα χρόνια στα «χαρτιά» το νέο κτίριο

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει παραχωρήσει εδώ και μια τετραετία κατάλληλη έκταση για την ανέγερση νέου μεγάρου, το έργο παραμένει εγκλωβισμένο στη γραφειοκρατία. Ο δήμαρχος της πόλης, Λευτέρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για την τροπή που πήρε η υπόθεση, μετά και την επίσημη ενημέρωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων.

«Δυσάρεστα τα νέα για την περιοχή των Μετεώρων. Η αστυνομική μας υπηρεσία που βρίσκεται σήμερα σε ένα τετραώροφο κτίριο, σε λίγους μήνες θα βρεθεί σε κοντέινερ. Εδώ και τέσσερα χρόνια ο Δήμος Μετεώρων έχει παραχωρήσει έκταση, υπάρχει ολοκληρωμένος φάκελος στο Υπουργείο και έπρεπε ήδη να έχει ανεγερθεί καινούριο κτίριο», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος, υπογραμμίζοντας το παράδοξο της κατάστασης.

Ο δήμος ξεκαθαρίζει πως δεν διαθέτει άλλο ελεύθερο οίκημα για να καλύψει τις ανάγκες του Α.Τ. Καλαμπάκας, με τον δήμαρχο να επισημαίνει πως «ως δήμαρχος αυτής της πόλης δεν θα το επιτρέψουμε», πιέζοντας για την άμεση χρηματοδότηση και ανέγερση του κτιρίου στο οικόπεδο που έχει ήδη παραχωρηθεί στο Υπουργείο.