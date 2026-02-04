Η ψηφιακή πλατφόρμα (portal.odee.gr) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην οργανωμένη, διαφανή και ασφαλή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Σήμερα γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης στον τομέα της Δικαιοσύνης» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στην τοποθέτησή του τονίζοντας ότι «όταν έχουμε διαδικασία ψηφιοποίησης σε οποιονδήποτε τομέα αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε τη διαφάνεια. Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια γιατί μεταξύ άλλων αυτό που κατοχυρώνει είναι το ίχνος όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Δεν υπάρχει στην ψηφιοποίηση κάποιος αόρατος. Κανείς υποκρυπτόμενος. Όλοι έχουν ένα ίχνος κι αυτό οδηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε ένα νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, όταν διασφαλίζουμε τη διαφάνεια ωφελούνται οι ασθενέστεροι. Οι ισχυροί ωφελούνται όταν δεν έχουμε διαφάνεια, διότι έχουν τρόπους να κρύβουν πράγματα. Άρα, μια διαδικασία που ψηφιοποιεί μια κρίσιμη λειτουργία στον τομέα της Δικαιοσύνης, όπως αυτή, είναι μια διαδικασία διαφάνειας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε επίσης ότι σε καμία περίπτωση η δημιουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη και αναφερόμενος στον ρόλο του δικαστικού επιμελητή τόνισε ότι «είναι ο κρίσιμος ουδέτερος σε μια καθοριστική διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι το ουδέτερο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις με τη σφραγίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν κατά το Νόμο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι δικαστικοί επιμελητές, αυτήν τη διαδικασία την οποία επιτελούν ως τρίτοι και αντικειμενικά ουδέτεροι, ζήτησαν να γίνει με ψηφιακό τρόπο δείχνει την ευθύνη που οι ίδιοι αναλαμβάνουν. Και δείχνει επίσης ότι ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λειτούργημα το οποίο επιτελεί».

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ευχαρίστησε την Ομοσπονδία των Δικαστικών Επιμελητών που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία, από την οποία «τα μεν δικαστήρια θα κερδίσουν πολλούς δικαστικούς υπαλλήλους, που απασχολούνται τώρα σε μια απαρχαιωμένη διαδικασία, οι δικηγόροι θα γλιτώσουν πολύ χρόνο από το να τρέχουν από δω και από κει και να ξεφυλλίζουν διάφορα βιβλία για να δουν αν είναι καταχωρημένο ή όχι με τον κίνδυνο να τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο βεβαίως όφελος είναι για τους οφειλέτες που όχι απλώς δεν χάνουν κανένα δικαίωμα αλλά με την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή και με τα δικαιώματά τους να παραμένουν απείραχτα, είναι αυτοί που θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην ίσως πιο δύσκολη διαδικασία που είναι η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας ανέφερε:

«Η δημιουργία της πλατφόρμας έχει ληφθεί εδώ και αρκετό καιρό. Την είχαμε αναγγείλει όταν συζητούσαμε τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή. Οι δικαστικοί επιμελητές και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό την ετοίμασαν και την παρουσίασαν μήνες πριν στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας για βελτίωση.

Μέχρι τώρα, τι καθεστώς επικρατεί στη Γραμματεία των δικαστηρίων; Υπάρχουν τα βιβλία, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση και γίνεται έλεγχος χωρίς να τηρείται καμιά απολύτως από τις υποχρεώσεις του απορρήτου και της εξασφάλισης της εχεμύθειας μιας εξαιρετικά ευαίσθητης διαδικασίας. Αυτό, πλέον, αλλάζει και ενισχύεται. Πρόσβαση μπορεί να έχει μόνον όποιος έχει τον κωδικό, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, και αποκλείεται η πρόσβαση ή η εποπτεία, από οποιονδήποτε άσχετο τρίτο.

Η άμυνα του οφειλέτη είναι ότι έχουμε επαύξηση των εγγυήσεων του, όπως και για τον τρίτο. Είναι σε δύο στάδια ανακοπής με τις ίδιες ακριβώς προθεσμίες που προβλέπονται και σήμερα. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι αυτονόητα και μπορείτε να τα δείτε, έχουμε απλοποίηση της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τις Γραμματείες των δικαστηρίων από ένα γραφειοκρατικό φόρτο, που επιβαρύνει πολύ τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι πλέον θεματοφύλακας της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ομογενοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες με την κατάσχεση την οποία πλέον κάνει ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος έχει και την ευθύνη και το καθήκον της σύνταξης της έκθεσης κατάθεσης.

Επίσης, όχι μόνο δεν αφαιρείται δικηγορική ύλη από τους δικηγόρους, αλλά έχουμε τις ίδιες ή περίπου ακριβώς τις ίδιες πράξεις με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων για τις αμοιβές τους. Ακόμη, έχουμε τις ίδιες πράξεις με την πρόσθεση της έκθεσης κατάθεσης για τους δικαστικούς επιμελητές και ακριβώς τις ίδιες εγγυήσεις. Αντί όμως η δήλωση να γίνεται έγχαρτα και στο βιβλίο που υπάρχει στα Πρωτοδικεία, γίνεται ψηφιακά κι αυτό ακριβώς απαλλάσσει από γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης θέλοντας να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εμπλεκομένων στην πολιτική δίκη θα πάρει κι άλλες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας όλων των πλατφορμών, που χειρίζονται οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές και οι δικηγόροι και όπου χρειάζεται να γίνει παρέμβαση παρακολουθώντας το πως γίνεται η διαχείριση τους, παρεμβαίνοντας έγκαιρα επ’ ωφέλεια των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα για απλούστερη, ταχύτερη και οικονομικότερη Δικαιοσύνη».