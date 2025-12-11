Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Κυριάκι της Βοιωτίας σήμερα τα ξημερώματα όταν άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στο ΚΕΠ του χωριού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στις 5 το πρωί της Πέμπτης (11/12/2025) άγνωστοι δράστες, ανατίναξαν το ΑΤΜ και κατάφεραν να διαφύγουν με τα χρήματα από τις κασετίνες του μηχανήματος.

Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν αρκετό υλικό για να ολοκληρώσουν τη «δουλειά τους».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το χρηματικό ποσό που κατάφεραν να κλέψουν, ούτε αν τους έχει δει κάποιος, που θα μπορούσε να προσδιορίσει τον αριθμό και τον τρόπο που κινήθηκαν. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο θα εξετάσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Δείτε εικόνες από το σημείο: