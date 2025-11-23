Μεθυσμένο οδηγό που έτρεχε με 230 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας συνέλαβε η Τροχαία, η οποία δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που τα ραντάρ της «πιάνουν» τον επικίνδυνο οδηγό.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί μέσω συσκευής ραντάρ να εντοπίζουν το όχημα που τρέχει με 110 χλμ/ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας της Εθνικής Οδού και να ξεκινάει η καταδίωξή του με μοτοσικλετιστή της ΕΛΑΣ. Σημειώνεται πως στον οδηγό έγινε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της Τροχαίας στην Αττική πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης. Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 3 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η ένδειξη αλκοόλ ξεπερνούσε τα 0.60 mg/l.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».