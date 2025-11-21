Για πρόχειρα στημένη σκευωρία σε βάρος του έκανε λόγο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου όπου εκδικάζεται, σε δεύτερο βαθμό, η υπόθεση με κατηγορούμενους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis.

«Είναι ψευδή όσα έχουν καταθέσει οι κατηγορούμενοι. Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες» ανέφερε ο κ. Σουρνάρας ο οποίος εξέφρασε τη θέση πως σκοπός τους ήταν «να απαξιώσουν το «παλιό» όπως έλεγαν πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα». «Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, δεν ήξεραν καν ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρείες», κατέθεσε χαρακτηριστικά ο κ.Στουρνάρας και έβαλε στο «κάδρο» την τότε κυβέρνηση όταν κλήθηκε από την έδρα να εξηγήσει ποιοι βρίσκονταν στο παρασκήνιο.

Όταν ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, ρωτήθηκε «Ποιοι τα ήθελαν αυτά;» απάντησε:

«Η τότε κυβέρνηση, ήθελε τον Στουρνάρα στο στόχαστρο. Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε Κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; Ο κ. Φρουζής στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά».

Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς γιατί πιθανότατα εκβιάστηκαν.

«Τότε ο κ.Πολάκης είχε πει ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι’ αυτό κελάηδησαν». Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε Κυβέρνηση», είπε και συμπλήρωσε : «Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος απευθυνόμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως αυτό που επιθυμεί είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια ενώ κάλεσε τους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τι συνέβη.

«Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια», τόνισε ο κ. Στουρνάρας ο οποίος θα συνεχίσει την κατάθεση του στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.