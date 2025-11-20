Έντονο επεισόδιο ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου σε σχολείο στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, μέσα στον χώρο του σχολείου, ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ του 16χρονου και ενός συμμαθητή του, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο 16χρονος και να μεταφερθεί άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων. Άμεσα, το προσωπικό του νοσοκομείου διενέργησε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στον ανήλικο και όπως ανακοινώθηκε, η ζωή του οποίου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΛ.ΑΣ..