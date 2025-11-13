Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας παιδιού που είχε καρκίνο, η οποία μίλησε για τον τρόπο που ο προφυλακισμένος ρασοφόρος YouTuber -που φέρεται να εμπλέκεται και σε κύκλωμα ναρκωτικών- εκμεταλλεύτηκε τον πόνο της οικογένειάς της.

Ο ιερέας, που αυτοσυστηνόταν ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, φέρεται να χρησιμοποίησε την ιστορία του παιδιού, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στους γιατρούς του, για να πείσει άλλους καρκινοπαθείς ότι πραγματοποιεί «θαύματα».

Το παιδί έπασχε από μια σπάνια μορφή καρκίνου που δεν είχε θεραπεία στην Ελλάδα και η οικογένεια, αφού δοκίμασε τα πάντα, δέχθηκε πρόταση από έναν γνωστό για να πάει στον ιερέα. Όταν τον είδαν στη Νίκαια, είπε «καλά κάνατε και ήρθατε, θα σωθεί το παιδί σας, ο Άγιος Παρθένιος θα κάνει το θαύμα του».

Το παιδί, όπως εξηγεί η μητέρα, σώθηκε χάρη στους γιατρούς που το ανέλαβαν σε νοσοκομείο της Ιταλίας. Ωστόσο, ο ρασοφόρος εκμεταλλεύτηκε την ίασή του για να πείσει άλλους ότι εκείνος έκανε το «θαύμα».

Έβγαλε φωτογραφίες του παιδιού, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, και τις έδειχνε σε άλλους καρκινοπαθείς για να αποσπά χρήματα.

Η μητέρα καταγγέλλει: «Μπορεί να κατηγορείται για ό,τι κατηγορείται, αλλά το μέγα κατηγορώ πρέπει να είναι αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πάνω στον πόνο του να ψάχνει κάπου να πιαστεί και να βρίσκει απέναντί του κάποιον που του παρουσιάζει ένα “θαύμα”. Όταν βγήκαν όλα αυτά στο προσκήνιο, έπαθα σοκ. Εγώ προσωπικά δεν έζησα κανένα θαύμα. Το παιδί μου σώθηκε γιατί παλέψαμε εμείς και χάρη στην υπέροχη γιατρό που το ανέλαβε».