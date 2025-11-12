Μία 17χρονη συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς επιτέθηκε σε οδηγό ταξί για να τον ληστέψει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 17χρονη, ελληνικής καταγωγής, η οποία χθες τα ξημερώματα εισήλθε με έτερο άτομο σε ταξί στο κέντρο της πόλης και κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, επιτέθηκαν στον οδηγό τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.