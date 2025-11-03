«Είχε έρθει για το μνημόσυνο του μπαμπά της και την “φάγανε” στον δρόμο. Μας είχαν στήσει καρτέρι και τη σκοτώσανε», λέει με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή η μητέρα της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια της Κρήτης.

«Καλέσανε την αστυνομία την ώρα της έκρηξης και δεν ήρθε κανείς. Τα μεσάνυχτα ήρθαν δύο αστυνομικοί, να κάνουν τι; Ξέρανε (για τη βεντέτα) αν ερχόταν εγκαίρως η αστυνομία δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μετά τους σκοτωμούς ήρθε η αστυνομία».

Όπως μετέφερε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», οι περισσότεροι από τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας έχουν μαζέψει τα πράγματά τους και έχουν φύγει από το χωριό, καθώς υπάρχουν απειλές για «αντίποινα».

Το χωριό είναι «αστακός», αλλά η αστυνομία μέσα στις επόμενες μέρες θα αποχωρήσει από το χωριό, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει δώσει εντολή για να μην έρθουν αντιμέτωπες ξανά οι δύο οικογένειες, να αποχωρήσει από το χωριό η μια από τις δύο οικογένειες.