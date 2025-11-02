Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα των ΕΚΑΜ σε σπίτια στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, μετά τη χθεσινή φονική συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εντοπισμό σφαιρών, καθώς και αδήλωτης καραμπίνας.

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά το μακελειό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη, το χωριό παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς αστυνομικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Η παρουσία τους είναι ισχυρότατη, καθώς επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου αιματοκυλίσματος ανάμεσα στις δύο οικογένειες που βρίσκονται σε πολυετή διαμάχη.

Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο χωριό για όσο χρειαστεί.

Σήμερα, υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στη χθεσινή ανταλλαγή πυροβολισμών.

Παράλληλα, ο Δήμος Φαιστού αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο τα σχολεία στα Βορίζια και στον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν τα πνεύματα και να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Εντατικές έρευνες και ενίσχυση δυνάμεων

Από νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή. Στο Ηράκλειο έχουν φτάσει ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ώστε να συντονίσουν προσωπικά τις επιχειρήσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου (1/11) έγινε ευρεία σύσκεψη για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Από τις έως τώρα πληροφορίες, η ένοπλη σύγκρουση φαίνεται να ξεκίνησε από τον 39χρονο που σκοτώθηκε στη συμπλοκή, ενώ δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ φέρονται να είναι επίσης εμπλεκόμενοι. Τουλάχιστον δύο ακόμα άτομα από την ίδια οικογένεια αναζητούνται.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της με άνδρες των ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, καθώς η πιθανότητα νέας αντιπαράθεσης παραμένει υπαρκτή. Παρά την εκτενή έρευνα, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων συνεχίζονται αδιάκοπα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης, αλλά και το περιστατικό της έκρηξης που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό. Παράλληλα, όλη η περιοχή βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση, με αστυνομική παρουσία στα νοσοκομεία και στο χωριό, ενώ σήμερα αναμένεται να εγκατασταθεί και η ειδική μονάδα ΕΚΑΜ από την Αθήνα.

Οι κάτοικοι πίσω από κλειστές πόρτες

Οι κάτοικοι των Βοριζίων ζουν μέσα στον φόβο και έχουν οχυρωθεί στα σπίτια τους. Σε βαρύ κλίμα, τελέστηκαν χθες οι βαπτίσεις τριών ανήλικων παιδιών του θύματος, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που ορίζει ότι ο νεκρός δεν μπορεί να ταφεί αν υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά δεκατέσσερις τραυματίες, δύο εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση και φρουρούνται, καθώς θεωρούνται ύποπτοι συμμετοχής στη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές φρόντισαν να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσοκομεία τα μέλη των δύο οικογενειών, ώστε να αποφευχθούν νέες συγκρούσεις.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άνδρες στα κάτω άκρα», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους».

Δημογλίδου: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν «μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες χωρίς ακόμη να εντοπιστεί ο οπλισμός.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συμμετέχουν στις έρευνες είναι «ιδιαίτερα έμπειροι» και θα καταφέρουν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν», σημειώνοντας πως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με παρόμοιο γεγονός.

Όπως εξήγησε, η αφορμή για την τραγωδία δόθηκε από «έκρηξη σε οικία μίας εκ των οικογενειών το βράδυ της Παρασκευής (31/10)». Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και πραγματοποιούσαν περιπολίες, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το χωριό είχε μείνει αφύλακτο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι μέλος της μιας οικογένειας επέστρεψε στο χωριό το επόμενο πρωί, συνάντησε συγγενείς της άλλης και τότε άνοιξε πυρ, προκαλώντας την αιματηρή ανταλλαγή. Μέχρι στιγμής, δύο άτομα νοσηλεύονται τραυματισμένα, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν υπήρξαν κι άλλοι συμμετέχοντες.

«Οι έρευνες δε θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», κατέληξε η εκπρόσωπος, επισημαίνοντας: «Μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».