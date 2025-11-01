Σκηνές αρχαίας τραγωδίας μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, που συγκλόνισε την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, είναι ο ένας από τους δύο νεκρούς της αιματηρής συμπλοκής.

Η οικογένεια του, όπως αναφέρει το Cretalive, αποφάσισε να βαπτίσει τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, ένας γονιός που φεύγει από τη ζωή πριν βαπτιστούν τα παιδιά του δεν μπορεί να ταφεί, αν δεν τελεστούν πρώτα οι βαπτίσεις.

Το χωριό παραμένει βουβό, με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να συνέλθει από τα οσα απίστευτα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου, με το χωριό να έχει μετατραπεί για ώρες σε “εμπόλεμη” ζώνη.

Εκτός από τον Φανούρη Καργάκη τη ζωή της έχασε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες.