Η ατμόσφαιρα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου είναι βαρύτατη, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν στιγμές ανείπωτου πόνου.

Οι συγγενείς των νεκρών και τραυματιών εκδηλώνουν την οργή τους ακόμη και κατά των αστυνομικών που βρίσκονται επιτόπου.

Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τις αρχές να φοβούνται μήπως ξεσπάσουν νέα επεισόδια βίας εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Η έκταση της τραγωδίας στα Βορίζια γίνεται αντιληπτή από τον τρόπο μεταφοράς των θυμάτων.

Περισσότερα από δέκα οχήματα κινητοποιήθηκαν για τη μεταφορά των νεκρών και τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, Αγροτικών οχημάτων και Ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Η βεντέτα στην Κρήτη έχει προκαλέσει τέτοια κλιμάκωση που οι αρχές αποφάσισαν τον διαχωρισμό των τραυματιών ανάλογα με την οικογενειακή τους προέλευση.

Προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω αιματηρά επεισόδια, οι υγειονομικές αρχές του Ηρακλείου προέβησαν σε στρατηγικό διαχωρισμό των τραυματιών. Οι τραυματίες από τη μία εμπλεκόμενη οικογένεια παραμένουν στο Βενιζέλειο, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Ταυτόχρονα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα σημεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη και να προληφθούν νέοι πυροβολισμοί που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή των Βοριζίων.

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.