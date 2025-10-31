Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε..

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα σε κελί του Ειδικού Χώρου στο οποίο κρατούνταν δύο ημεδαποί, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους 15 εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί», όπως το χαρακτήρισαν), η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.